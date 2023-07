Graziani: «Inter in ritardo sul mercato? Sì, ma vale per tutti i club!»

Graziani riscontra un certo ritardo generale nel costruire le squadre in Serie A e non solo dell’Inter. Problema per gli allenatori

RITARDO − Francesco Graziani, a Radio Sportiva, sul mercato dell’Inter e non solo: «Inter in ritardo? Ritardo generale, vale anche per le altre squadre. Il problema degli allenatori è un problema grosso, come anche la lunghezza di questo calciomercato. Gli allenatori sanno che in 5-6 possono andar via e in 5-6 possono arrivare. Le trattative importanti saranno ad agosto, ora le squadre dovranno togliersi dei pesi importanti sull’ingaggio. Ma gli allenatori lo sanno. Il Milan si sta muovendo abbastanza bene e qualche altra società ha già fatto qualche piccolo ritocco. La Roma ha preso 3-4 giocatori interessanti, gli manca l’attaccante. La Fiorentina ha preso solo Parisi. La Juventus ha fatto pochissimo».