Agresti: «Baschirotto all’Inter? Grande spirito ma a quel livello alte pressioni!»

Agresti, rispondendo alle fantasie di un tifoso, pensa all’ipotesi di vedere Baschirotto vestire la maglia dell’Inter. Questo il pensiero legato al ventiseienne del Lecce espresso dal giornalista su Radio Sportiva.

IMPATTO – Stefano Agresti prova a immaginare un’ipotetica apertura dell’Inter verso il difensore del Lecce. Così il giornalista nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «Federico Baschirotto all’Inter? Quello nerazzurro è un club di livello superiore, con tutto il rispetto per il Lecce. All’Inter le pressioni sono superiori e ogni errore viene pesato molto di più. Quindi bisogna valutare la situazione. Di certo è un giocatore che è arrivato con grande spirito di sacrificio e grande abnegazione a questo livello. Non metterei la mano sul fuoco che, una volta proposto a un grande club, possa essere in grado di essere un protagonista. Se riuscisse a ripetersi già nella prossima stagione allora forse potrebbe proporsi con maggiore vigore anche per una grande squadra. Non dichiamoci però che ci sono giocatori che arrivano da squadre di bassa classifica o, addirittura, dalla Serie B, che riescono ad avere un grande e buono impatto anche nei grandi club in cui giocano».