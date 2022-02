Graziani: «Inter, problema? Nessuno concretizza! Col Milan finisce così…»

Francesco Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha parlato del momento dell’Inter e del Milan individuando una problematica nei nerazzurri. Poi fa il il pronostico sul match di Coppa Italia

CHI STA MEGLIO? − Graziani sul momento di rossoneri e nerazzurri: «Milan calato nel gioco con alcuni giocatori che vanno a corrente alternata. Sono aggrappati a Rafael Leao, Olivier Giroud fuori casa fa tanta fatica. Squadra in fase calante. Inter? La flessione sta che davanti non concretizzano più. Create tante occasioni sia col Genoa che col Sassuolo. A Genova, se c’era una squadra che doveva vincere era quella di Simone Inzaghi. Momento di difficoltà nella concretezza ma al momento sta meglio l’Inter del Milan. Dalla chiusura del mercato di gennaio è iniziato un campionato nuovo per tutti. Risultato Milan-Inter? 2-2».