Dumfries, chiusa la questione con Theo Hernandez. Sanzione anche all’Inter

Dopo le tante polemiche e le indagini per il gesto di Denzel Dumfries nei confronti di Theo Hernandez durante la festa scudetto post Inter-Torino, la vicenda ha trovato oggi la sua chiusura. A riportarlo è Sport Mediaset, che parla del patteggiamento dell’olandese – convocato, tra l’altro, per EURO 2024 – con sanzione anche per il club.

QUESTIONE RISOLTA – Denzel Dumfries decide di patteggiare e si chiude così la questione con Theo Hernandez. Per chi non ricordasse, l’esterno olandese durante la festa post Inter-Torino aveva raccolto uno striscione di un tifoso e lo aveva mostrato sul pullman scoperto. Uno striscione che aveva come protagonista proprio lui e l’esterno del Milan, raffiugurato sotto forma di cane al guinzaglio. La Procura Federale aveva aperto un fascicolo lo scorso 29 aprile, con il patteggiamento di oggi che chiude la questione con 4.000 euro di Multa.

Non solo Dumfries: sanzione anche per l’Inter

CLUB SANZIONATO – La multa, però, non arriva soltanto per Denzel Dumfries. Anche l’Inter, infatti, ha ricevuto la stessa sanzione: 4.000 euro. A essere contestato è l’articolo 4 della giustizia sportiva, che obbliga i tesserati al rispetto di lealtà, correttezza e probità in ambito sportivo. Con responsabilità oggettiva per la società. Si chiude così la questione, che tanto aveva fatto discutere dopo la festa per il ventesimo scudetto, conquistato proprio contro il Milan. E dove già Dumfries e Theo Hernandez avevano avuto modo di scontrarsi duramente, venendo entrambi espulsi nel finale del derby.