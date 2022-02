Milan-Inter, altra chance per Lautaro Martinez. Scintilla da Coppa Italia?

Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, si sta avvicinando: nel derby altra grande chance per Lautaro Martinez.

MILAN-INTER – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Lautaro Martinez giocherà dall’inizio nel derby di Coppa Italia, semifinale di andata di Coppa Italia, in programma martedì sera. L’attaccante argentino scenderà in campo probabilmente insieme a Edin Dzeko. Altra grande chance per il Toro per dimostrare che adesso i bonus per la squadra nerazzurra sono finiti. Il recupero della partita contro il Bologna può aiutare solo ad avere un punto in più sulle altre, ma il margine è praticamente scomparso. I nerazzurri non possono più sbagliare e la Coppa Italia può essere la scintilla di fiducia ed autostima.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi