Graziani: «Inter, persa occasione incredibile! Non bastano solo le qualità»

Per Graziani l’Inter deve mangiarsi le mani per non aver battuto il Sassuolo domenica al Meazza. L’ex attaccante, ospite della trasmissione Tiki Taka su Italia 1, critica il passo falso della squadra di Inzaghi.

POTEVA FARE MEGLIO – Secondo Francesco Graziani lo 0-2 di domenica al Meazza è un grande spreco: «L’Inter ha perso un’occasione incredibile. Fermo restando che quando poi vedi giocare il Sassuolo così bene ti alzi dalla poltrona e applaudi. Non bastano le qualità tecniche per vincere la partita: devi metterci la cattiveria, servono tante cose. Ci sono delle partite che in alcuni momenti della stagione non le puoi sbagliare, i dettagli fanno la differenza».