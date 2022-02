Bruno: «Inter, manca cattiveria e concentrazione! Poi problema portiere»

L’ex difensore Bruno, nel corso di Tiki Taka su Italia 1, prova a dare una spiegazione di cosa stia succedendo all’Inter nell’ultimo mese. Per lui, fra le varie cose, c’è anche un problema che si chiama Handanovic.

LE DIFFICOLTÀ – Pasquale Bruno cerca di capire cosa sia successo nell’ultimo mese di Serie A: «Tante squadre non hanno delle riserve all’altezza. Abbiamo visto l’Inter, anche il Milan. Mi fa incazzare la mancanza di convinzione dei giocatori. Ho visto Inter-Liverpool su BT Sport, inglese, e all’intervallo a Rio Ferdinand hanno chiesto cosa ne pensasse. Lui ha detto, testuale, che dovevano dire al Liverpool che questa è l’Inter e questo e San Siro: dovrebbero fare così, ossia quando si entra in campo non c’è scampo. Invece hanno questa mancanza di cattiveria, di concentrazione e di fiducia. Poi c’è il problema del portiere».