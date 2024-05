Bucchioni: «Lautaro Martinez via dall’Inter? Prenda Vlahovic! Meglio di due»

Bucchioni lancia una clamorosa suggestione, certo non attinente alla realtà dei fatti: Vlahovic all’Inter come sostituto di Lautaro Martinez. Questo perché il giornalista preferirebbe l’attaccante della Juventus rispetto a una soluzione con due acquisti in caso di partenza del Toro. Le sue parole a Microfono Aperto, stamattina su Radio Sportiva.

CAMBIO FOLLE – A Radio Sportiva, un ascoltatore ha chiesto a Enzo Bucchioni se, in caso di partenza di Lautaro Martinez, per l’Inter sarebbe meglio prendere Dusan Vlahovic dalla Juventus o due attaccanti ossia Joshua Zirkzee e Albert Gudmundsson. Il suo commento: «Sono operazioni che ci stanno. La storia racconta che operazioni del genere una volta interessarono il Cagliari che poi vinse lo scudetto, anche se stiamo parlando di un’era fa. Possono stare in piedi, quando capisci che il giocatore vuole cambiare aria, ma non mi sembra questo il caso di Lautaro Martinez. Fra i due preferirei Vlahovic, che sta in mezzo: l’Inter è una macchina, che deve funzionare con tutte le rotelline, e giocherebbe nello stesso modo anche se un po’ meno compatibile con Marcus Thuram».

Bucchioni non boccia Vlahovic all’Inter al posto di Lautaro Martinez

L’IPOTESI – Lo scenario, bisogna dirlo, non è certo in fase di realizzazione (o anche solo di pensiero) a prescindere dai risvolti sul rinnovo di Lautaro Martinez. Ma Bucchioni insiste su questa strada e la analizza a fondo: «Se devo rinunciare a un attaccante per metterne due come Zirkzee e Gudmundsson, cambiando qualcosa, potrebbero esserci un po’ più di problemi. Ma sono comunque giocatori di grande interesse, Vlahovic lo conosciamo bene da quattro anni mentre gli altri due da un anno e mezzo stanno facendo benissimo in Italia. In questo momento io andrei avanti con Lautaro Martinez, ma è ancora giovane e con possibilità di crescere. Secondo me l’Inter è da toccare il meno possibile».