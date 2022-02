Fissore: «L’Inter non l’ha presa sottogamba col Sassuolo. Ma ha un calo»

Fissore ha giocato nel 2000 all’Inter, collezionando appena una presenza in Coppa Italia contro il Lecce. L’ex difensore, ospite della trasmissione Sportitalia Mercato, valuta quanto avvenuto domenica pomeriggio con il KO contro il Sassuolo.

IN DISCESA – Riccardo Fissore, da ex difensore nonché ex nerazzurro, prova a capire cosa sia successo nell’ultimo periodo: «Per l’Inter c’è un calo fisiologico importante. L’approccio, secondo me, delle tre in testa alla classifica quella che lo ha sbagliato è stata l’Inter. La partita l’ha presa non dico sottogamba, perché è impossibile con una classifica del genere e un allenatore come Simone Inzaghi, ma fa parte dei momenti della stagione. L’Inter ha avuto un calo, è partita un po’ lenta e ha preso due gol: dopo fai fatica a rimetterla a posto. Anche perché il Sassuolo ha qualità e gioca un buon calcio».