Biasin: «Lautaro Martinez, nervosismo Inter. Cifra grossa, due strade a breve»

L’Inter spera di arrivare a un accordo con l’agente di Lautaro Martinez per il rinnovo, ma al momento non c’è. Biasin evidenzia le difficoltà in un suo pezzo per TuttoMercatoWeb.

RISCHIO – Fabrizio Biasin su Lautaro Martinez: “Rinnovo non semplice. Non impossibile, ma neanche ‘metti tu la cifra’. Tutti conoscono l’agente del giocatore, Alejandro Camano o, quantomeno, la sua voce. E questo perché più o meno parla tutti i giorni, segno che qualcosa non va (altrimenti non parlerebbe, questione di logica). Camano «po’ esse fero e po’ esse piuma» (cit.) e in questo momento è fero, nel senso che pur facendo semplicemente il suo mestiere, sta parecchio tirando la corda con i nerazzurri. Il problema riguarda la distanza tra domanda e offerta, attualmente parecchio ampia. A fronte di una proposta del club che prova ad avvicinare (ma non può raggiungere) i dieci milioni di euro netti a stagione tra parte fissa e variabile, il buon Camano è fermo su posizioni ben diverse, ovvero un triennale che dovrebbe garantire più di trentasei milioni di euro netti a cotanto Toro“.

L’Inter rischia di perdere Lautaro Martinez? Biasin dà le opzioni

SE NE VA? – Biasin non è del tutto ottimista su Lautaro Martinez: “Capite bene che a queste condizioni è difficile trovare un punto d’incontro. La situazione ha creato del nervosismo in casa nerazzurra, laddove hanno urgenza di comprendere quale sia la reale volontà del giocatore: vuole restare a Milano come sostiene in maniera convinta? Se sì, deve giocoforza venire incontro alla società, viceversa potrà ottenere i soldi che merita (certamente c’è chi glieli darebbe), ma non in nerazzurro. Sviluppi sono attesi nel breve termine perché il club vuole capire che strada prendere: quella di una trattativa che possa ancora avere un senso, oppure la via del mercato che tutti vorrebbero evitare. Non esiste una terza strada, perché pensare di iniziare la nuova stagione senza un rinnovo creerebbe un problema ambientale non indifferente (un capitano convinto a metà? Impossibile da far passare…)”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin