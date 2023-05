Graziani: «Inter meglio del Milan adesso, ma non significa che…»

Il tema centrale della prossima settimana sarà sicuramente la semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Francesco Graziani non si butta in pronostici su Radio Sportiva.

VANTAGGIO – Non ci sono squadre favorite in Europa, Francesco Graziani lo spiega: «La Finale di Champions League dà equilibrio alle cose. Sarà tutta un’altra partita, l’abbiamo visto con Napoli-Milan. I partenopei già festeggiavano per i venti punti di vantaggio, poi le cose sono andate in modo diverso. In queste partite può succedere di tutto, ma nel momento attuale dal punto di vista psicologico, della serenità e delle pressioni ho l’impressione che l’Inter stia meglio. Questo non significa che batterà il Milan».