Cauet: «Inter, dal Benfica più consapevolezza. Derby combattuto»

Kevin Cauet, figlio di Benoit, ha parlato del percorso Champions League dell’Inter. Poi ha detto la sua sull’imminente euroderby col Milan. Le sue parole su Radio Sportiva

PARTITA COMBATTUTA − Cauet ha detto la sua sul momento di Inter e Milan in vista dell’Euroderby: «Io non userei la parola svolta. Infatti lo straordinario percorso in Europa ha sempre accompagnato la stagione della squadra. Quindi hanno sempre avuto quelle motivazioni in più e quegli stimoli in più che ti tornavano nonostante gli alti e bassi in campionato. Il Benfica oltre al risultato gli ha anche dato consapevolezza per quella che è stata la performance. Sicuramente un mese fa l’Inter fisicamente era un’altra squadra e lo stesso vale per il Milan. Entrambe, chi più chi meno arrivano bene al derby e sarà una partita molto combattuta».