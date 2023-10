Gosens: «Addio all’Inter? Ecco perché sono andato via»

Gosens ad agosto ha lasciato l’Inter dopo un anno e mezzo, trasferendosi in Germania all’Union Berlino. Il laterale, in un’intervista a RND, spiega perché ha deciso di andare via.

LA SCELTA – Robin Gosens non aveva mai giocato in Bundesliga fino a due mesi fa, pur essendo tedesco. Poi il trasferimento dall’Inter all’Union Berlino, che gli ha permesso di giocare sia in patria sia in Champions League (anche se l’inizio di stagione della sua squadra ha avuto tanti problemi). Gosens, in un’intervista a RND, spiega i motivi che lo hanno portato ad accettare: «Perché sono andato via dall’Inter? Non potevo permettermi un altro anno in cui ero solo un’alternativa, nel caso in cui fosse arrivata la possibilità di andare agli Europei con la Germania. La visibilità della Bundesliga è diversa rispetto alle competizioni internazionali. Devo essere particolarmente bravo, o al contrario particolarmente non bravo, per apparire. La mancata convocazione ai Mondiali? Ero molto deluso, ho avuto la sensazione di aver fallito».