Giuliani: Â«Milan-Inter, eventuale vittoria interista puÃ² essere pesanteÂ»

Giuliani: «Milan-Inter, eventuale vittoria interista può essere pesante»

Condividi questo articolo

Antonio Conte, Inter (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Fulvio Giuliani ha parlato del peso di una eventuale vittoria interista nel Derby Milan-Inter, in programma oggi pomeriggio

STRACITTADINA – Fulvio Giuliani ha parlato ai microfoni di “Sky Sport 24” sul Derby Milan-Inter, in programma oggi pomeriggio. «Oggi, secondo me, nel caso di vittoria interista potrebbe risultare potrebbe risultare molto più pesante in termini psicologici. Il Milan, reduce dalla figuraccia di Spezia, andar sotto magari anche nel gioco. Dal punto di vista mentale, oggi potrebbe essere molto complicatissimo da recuperare. Non dico che, a parti invertite, non abbia un peso, ma non è una questione di punti. Io non credo che i quattro punti eventuali stasera possano definire chissà che, ma mentalmente una squadra come quella di Conte in questo passaggio, avendo recuperato anche un uomo come nel caso di Eriksen, possa essere decisivo».