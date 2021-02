FOTO – Vidal punta al derby: «Oggi squadra più che mai, facciamo vedere chi siamo!»

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Vidal, oggi in ballottaggio con Christian Eriksen per una maglia da titolare nel derby, attraverso i social ha dato la carica alla squadra in vista della sfida scudetto.

CARICA DERBY – Vidal suona la carica prima del derby Milan-Inter in programma oggi alle 15 a San Siro, questo il messaggio del centrocampista cileno pubblicato su Instagram: “Oggi insieme più che mai, da squadra !!! 💪🏽💪🏽💪🏽 Andiamo a prenderci i 3 punti, facciamo vedere chi siamo e dove vogliamo arrivare !!! Forza Inter“.