Giroud e Theo Hernandez, obiettivo Supercoppa Italiana con l’Inter – TS

Giroud e Theo Hernandez sono i due finalisti (perdenti) dei Mondiali nel Milan. Rientrati a disposizione di Pioli, secondo Tuttosport hanno come obiettivo la Supercoppa Italiana con l’Inter.

IN CAMPO – Di partite prima della Supercoppa Italiana ce ne saranno quattro (tre di Serie A e una di Coppa Italia), ma il Milan comincia a pensare alla sfida con l’Inter del 18 gennaio. Ieri sono rientrati a Milanello Olivier Giroud e Theo Hernandez, dopo la finale dei Mondiali che la Francia ha perso con l’Argentina di Lautaro Martinez. Per loro programma di lavoro compresso per dargli subito una forma accettabile. Theo Hernandez dovrebbe giocare già titolare mercoledì contro la Salernitana (ore 12.30), dove invece Giroud è previsto parta in panchina. L’obiettivo di Stefano Pioli, indica Tuttosport, è avere la coppia francese al top proprio per la Supercoppa Italiana fra diciotto giorni.

Fonte: Tuttosport – s.p.