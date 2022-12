Rrahmani recuperato per Inter-Napoli, ma per Spalletti altra scelta dal 1′ – CdS

Rrahmani ha superato un infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi tre mesi. In Inter-Napoli Spalletti lo riavrà a disposizione ma, per il Corriere dello Sport, non dall’inizio.

PARTE FUORI – Ieri Amir Rrahmani ha rivisto il campo in un allenamento congiunto a Castel Volturno con la Juve Stabia, finito 6-1 (vedi articolo). Si era infortunato lo scorso 9 ottobre con la Cremonese (lesione al tendine della coscia sinistra), tornando in gruppo solo nella parte finale della sosta. Ora ha del tutto recuperato e Luciano Spalletti può schierarlo. Per Inter-Napoli la sensazione però è che Rrahmani parta dalla panchina. Il Corriere dello Sport, pur notando come il difensore migliori e sia in crescita di condizione, mette in dubbio il suo impiego dal 1′ perché gli manca il ritmo partita. Juan Jesus, ex Inter, dovrebbe essere preferito a Rrahmani accanto a Kim Min-jae nella difesa del Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini