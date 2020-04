Giordano: “Possibile Messi all’Inter? Credo di no, Barcellona è casa sua!”

Messi all’Inter un sogno non così proibito? Moratti con le sue parole ha scatenato rumors che ora come ora sono solo fantascienza (vedi articolo). Bruno Giordano – intervenuto ai microfoni di “Maracanà”, in onda su “TMW Radio” – non crede nemmeno lontanamente a questa ipotesi

IDEA STRONCATA – Lionel Messi è un po’ ai ferri corti con il Barcellona, situazione che probabilmente fa sognare più di un tifoso. Bruno Giordano stronca anche solo l’ipotesi: «Possibile vedere Messi all’Inter? No, credo che Messi finirà la carriera a Barcellona. Ti dico di no a primo acchito perché Barcellona è la sua vita, la sua casa, è stato accolto a 12/13 anni. Per cui credo di no».