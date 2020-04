Sanchez, no Inter: ritorno al Manchester United con idea ben chiara – ESPN

Sanchez non ha convinto l’Inter e durante la prossima finestra di calciomercato dovrà fare ritorno al Manchester United. Secondo quanto riferito da ESPN, il cileno non ha alcuna intenzione di rivedere il suo contratto (vedi articolo). Di seguito i dettagli

NO RIDUZIONE – Alexis Sanchez ha le idee molto chiare riguardo al suo futuro, che con ogni probabilità non sarà all’Inter. Il cileno, infatti, vuole rimanere fedele alle cifre del suo contratto e dunque non ha alcuna intenzione di accettare un taglio dell’ingaggio per trovare squadra in estate. Attualmente l’alto stipendio dell’ex Barcellona è pagato a metà da Manchester United e Inter.

CONSAPEVOLEZZE – Sanchez ha ancora altri due anni di contratto con il Manchester United mentre l’Inter ha deciso di non riscattarlo (vedi articolo), poco convinta dalle sue precarie condizioni fisiche e da un impatto non molto entusiasmante. Le alte pretese economiche del cileno lo hanno allontanato dai Red Devils e renderanno difficile qualsiasi accordo con altri club. Tuttavia Sanchez segue la sua strada.

Fonte: espn.com