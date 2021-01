Gasperini: «A parte Inter e Milan l’Atalanta è nel gruppo. Difficoltà per tutti»

Gian Piero Gasperini Atalanta

Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Atalanta, ha fatto un primo bilancio della stagione. Il tecnico dei bergamaschi ritiene che, a parte Inter e Milan, i suoi se la possano giocare con tutte le altre squadre di vertice.

SECONDA FILA – L’Atalanta non punta a vincere la Serie A, ma a conquistare la terza qualificazione consecutiva in Champions League sì. Lo ribadisce Gian Piero Gasperini: «Abbiamo sempre detto che è importante restare nel gruppo delle prime quattro. Chiaramente, a parte Inter e Milan che sono più in alto, siamo in compagnia di altre squadre molto forti e molto blasonate. Questa è una corsa a tappe, dove si corrono le tappe continuamente. Ogni risultato è fondamentale, però è importante la striscia e i risultati. Le difficoltà ci sono per tutti, fanno difficoltà a rispettare le partite sulla carta. Nel trend generale siamo messi bene, in buona compagnia e vogliamo restarci. Poi siamo vicini alla fine del girone d’andata, che è sempre un modo per trarre un primo bilancio. Si sono incontrate tutte, quindi è più attendibile fare un punto in quel momento».