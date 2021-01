D’Ambrosio torna prima o dopo il derby Inter-Milan: unico assente oggi

D’Ambrosio era l’unico assente nell’allenamento di oggi, con Sanchez che ha già superato un minimo affaticamento (vedi articolo). Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha fatto il punto sui nerazzurri. Il difensore potrebbe tornare nel derby Inter-Milan o col Benevento, dopo l’infortunio con la Sampdoria.

LA SITUAZIONE – Matteo Barzaghi parla delle condizioni di alcuni giocatori: «Oggi l’Inter si è ritrovata, dopo un giorno di riposo, per preparare la partita di Udine di sabato. Oggi lavoro atletico sul campo, l’unico che non ha lavorato in gruppo è Danilo D’Ambrosio. Il difensore, comunque pedina molto importante in stagione, per rivederlo in gruppo ci vorranno altri sette-dieci giorni. Tutti gli altri, invece, hanno lavorato sul campo del centro Suning compreso Matias Vecino, che è tornato arruolabile, così come Andrea Pinamonti che era in panchina con la Juventus ed è a disposizione. C’erano anche Stefano Sensi e Alexis Sanchez: quest’ultimo ha lasciato il campo, al termine della partita con la Juventus, con qualche problemino. Sta bene, deve solo fare attenzione a non forzare in allenamento in vista di Udine, dove affronterà la sua ex squadra. Sanchez ha già superato il lieve affaticamento muscolare, è stato solo uno spavento per lui».