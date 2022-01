Galliani: «Inter, Gosens tra i migliori laterali. Marotta? Non si discute!»

Il figlio dell’ex dirigente del Milan Adriano Galliani, Gianluca, ospite negli studi di Sportitalia, ritiene soddisfacente il mercato dell’Inter con l’acquisto di Gosens. Poi un elogio nei confronti dell’Amministratore delegato nerazzurro, Marotta

PROTAGONISTE − Galliani ritiene importante il mercato di Inter e Juventus: «Sono due giocatori di grandissimo livello. Dusan Vlahovic è uno dei migliori attaccanti in Italia, ce ne sono pochi come lui. Mentre Robin Gosens è uno dei migliori laterali di fascia del campionato, insieme a Theo Hernandez del Milan. Quindi si tratta di due acquisti molto importanti».

GRANDE DIRIGENTE − Un intervento anche nei confronti dell’AD nerazzurro: «Beppe Marotta non si discute. Per me insieme a Gian Piero Boniperti e Adriano Galliani e sono i migliori dirigenti. Ricordo negli anni ’80 quando andavo insieme a mio papà tutte le sere nell’ufficio di Beppe Braida c’erano Marotta e Giovanni Carnevali. Erano già due giovani in gamba. Marotta poi sa scegliersi persone in gamba come Piero Ausilio e Dario Baccin che sono di livello. Anche in estate, hanno fatto un grande lavoro. Io dicevo ai tifosi dell’Inter di non disperare. I nerazzurri hanno aperto un ciclo e non è un caso».