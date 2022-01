Prima Pagina IN Edicola: Scamacca-Inter sì, erede di Dzeko! Mossa Marotta

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Cambia tutto. Si è chiuso un mercato clamoroso: sabato riparte un altro campionato. Juventus regina, l’Inter si rafforza. Inzaghi più brillante con Gosens e Caicedo. L’ex interista al Brentford, Eriksen: «Non vedo l’ora». Il danese felice si prepara al gran debutto: «Ho solo voglia di ricominciare».

TUTTOSPORT

Per giugno. Scamacca dice sì all’Inter. Sarà l’erede di Dzeko. Carnevali, AD del Sassuolo: «Marotta si è mosso per primo su Gianluca e Frattesi».