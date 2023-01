Galante: «Milan e Inter partono alla pari! Ecco dove si decide il derby»

Anche Galante è presente a Riyad per la Supercoppa Italiana, Milan-Inter. L’ex difensore, a pochi minuti dal calcio d’inizio, è sicuro che sarà una partita molto combattuta.

ALLA PARI – Così Fabio Galante su Milan-Inter e l’approccio: «Sicuramente è difficile capire quale sarà l’atteggiamento. Sono due squadre forti, con tanti giocatori che in ogni momento possono trovare il colpo e fare la differenza. Quindi è difficile fare un pronostico e dire chi è favorita: secondo me partono alla pari, al di là di quello che stanno facendo in campionato. Le formazioni? Stasera, coi giocatori a disposizione di entrambe le squadre, non penso ci siano sorprese. Le formazioni sono quelle annunciate e che scenderanno in campo. Dove si deciderà la partita? In difesa, i duelli che vedranno Olivier Giroud e Rafael Leao coi nostri difensori. Dall’altra parte Edin Dzeko e Lautaro Martinez».