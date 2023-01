Gabbia: «Faremo di tutto per vincere la Supercoppa! Discorso di unione»

Gabbia ha parlato a pochi minuti dall’inizio di Milan-Inter, finalissima della Supercoppa italiana che va in scena a Riad. Di seguito quanto dichiarato prima del match ai microfoni di Sport Mediaset

UNIONE – Matteo Gabbia parla così prima di Milan-Inter: «Pressione? No, sappiamo che è un appuntamento importante. Cercheremo in tutti i modi di vincere questa finale, per noi, per i tifosi e quelli che lavorano al nostro fianco. Cercheremo di affrontarla nel miglior modo possibile. Il derby è sempre una partita fondamentale, carica di emozioni e stasera ancora di più perché ci giochiamo un titolo. Abbiamo rivisto con il mister tutte le partite fatte finora, cercheremo di mettere in campo la miglior prestazione possibile, sappiamo che è un discorso di unione e di squadra».