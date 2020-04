Gabigol: “Offerte dall’Europa, ma felice al Flamengo. A causa dell’Inter…”

In una diretta su Instagram con Caio Ribeiro, ex giocatore e attualmente commentatore, Gabigol ha parlato della trattativa per il suo passaggio dal Flamengo all’Inter e delle offerte dai club europei. Ecco le sue parole, riportate da ESPN

PROPOSTE – Qualche giorno fa l’agente di Gabigol, Junior Pedroso, aveva ammesso che per il brasiliano fossero arrivate offerte da due top club europei (vedi qui). Lo stesso Gabriel Barbosa ha confermato l’indiscrezione in una diretta Instagram, molto in voga in questo periodo: «Sono molto contento al Flamengo. Ho ricevuto proposte da diverse squadre in Europa, ma ho preferito rimanere al Flamengo perché era quello che volevo. Ci è voluto un po’ a causa dell’Inter, ma ho sempre voluto restare al Flamengo e spero di rimanere qui a lungo per vincere molti titoli», le parole del brasiliano.

ABBRACCIO – Alla domanda su quali squadre avevano avanzato proposte, Gabigol ha sviato: «Non nominerò alcun nome, ma c’erano alcune squadre europee, sì. Volevo davvero pensare con calma dopo il Mondiale per Club con i miei genitori e la mia famiglia. Sarei potuto tornare in Europa, ma sono davvero felice a Flamengo. Mi sento abbracciato dai fan ovunque io vada», ha detto l’ex giocatore dell’Inter.

