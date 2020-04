Kurzawa, Inter in corsa ma Barcellona in pole....

Kurzawa, Inter in corsa ma Barcellona in pole. Incastro con Junior Firpo?

Uno dei nomi più importanti nel mercato dei giocatori a parametro zero è sicuramente Layvin Kurzawa, terzino sinistro del Psg. Secondo il quotidiano catalano Sport, sul calciatore ci sarebbero diverse squadre tra cui l’Inter. Il Barcellona però è in vantaggio sulla concorrenza, ma il suo arrivo è legato alla partenza di Junior Firpo

IN LIZZA – Il mercato dei parametri zero non dorme mai. Tra i tanti nomi caldi, tra cui Giroud (vedi qui gli ultimi aggiornamenti) e Vertonghen, c’è sicuramente anche Layvin Kurzawa. Il terzino sinistro del Psg con ogni probabilità lascerà la Ligue 1 e la sua situazione di contratto ha ovviamente attirato le attenzioni delle big europee. Come riportano in Catalogna, tra i club interessati c’è anche l’Inter. Ma il Barcellona è in pole position.

INCASTRO – Il club catalano gode infatti del gradimento totale da parte del giocatore. Gli agenti di Kurzawa avrebbero già incontrato la dirigenza del Barcellona a febbraio e nelle ultime settimane le parti avrebbero intensificato i contatti. La chiusura sembra dunque vicina ma non scontata: i Blaugrana devono infatti prima liberarsi di alcuni giocatori, tra cui Junior Firpo. Ne è la dimostrazione il fatto che il club di Bartomeu abbia provato a inserire il giocatore nell’affare Lautaro Martinez con l’Inter, con il terzino che sembra gradire la destinazione nerazzurra (vedi qui). Come andrà a finire il gioco a incastro?

Fonte: Sport.