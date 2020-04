Junior Firpo vuole l’Inter: rientra in Lautaro Martinez-Barcellona?

Junior Firpo ha giocato contro l’Inter in autunno, durante la fase a gironi di Champions League. Il laterale del Barcellona, secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, potrebbe rientrare nella trattativa per portare Lautaro Martinez in blaugrana.

CONTROPARTITA – Ecco come apre il quotidiano catalano Sport, nella prima pagina del giornale fra poche ore in edicola: “Junior Firpo dà l’OK all’Inter. Il Barcellona lo ha offerto per provare ad abbassare il prezzo di Lautaro Martinez“.