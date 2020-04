Gabigol, l’agente: “Porte Inter chiuse, ora felicissimo! Offerte da 2 top club”

In un’intervista ai microfoni di “Calciomercato.com”, l’agente di Gabigol, Junior Pedroso, ha parlato della trattativa tra il Flamengo e l’Inter e dell’avventura del brasiliano in nerazzurro. Ecco le sue parole

AFFARE – Gabigol ha convinto tutti al Flamengo e ha convinto i rossoneri a riscattarlo. Com’è andata la trattativa? Risponde Junior Pedroso, l’agente: «È stato un affare utile a tutti: l’Inter ha voluto trattarne la cessione, il Flamengo ha voluto comprarlo e Gabriel ha voluto tornare nel suo club. L’operazione è stata lunga a livello di tempistiche perché il ragazzo non ha voluto trattare durante il periodo più delicato della scorsa stagione, ovvero quando ci si giocava trofei importanti».

EUROPA – Ci sono state offerte dall’Europa per Gabigol? «Sì, abbiamo avuto offerte da due top club: una dalla Bundesliga e un’altra dalla Premier League. Gabriel con la sua famiglia (il papà Valdemir, la mamma Lindalva e la sorella Dhiovanna) ha riflettuto a lungo e deciso che il Flamengo era la scelta giusta per proseguire la propria carriera ad alto livello».

PORTE CHIUSE – L’Inter ha mai pensato di puntare ancora su Gabigol? «La realtà è che non c’era alcuna possibilità di ritorno. L’Inter ha chiuso le porte a Gabigol in maniera definitiva. Non è mai stata un’opzione. Posso dire che è felicissimo così. Con il suo Flamengo, con un club che lo ha accolto alla grande, i compagni che lo amano, la tifoseria che gli dà ogni tipo di attenzione. Ha un allenatore straordinario come Jorge Jesus che lo ha aiutato. Non serve altro».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com.