G. Galliani: «Milan favorito! Ma Inter ultra-competitiva, manca qualcosa»

Gianluca Galliani, figlio di Adriano Galliani, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A tra Inter e Milan e il mercato ancora in corso.

LOTTA SCUDETTO – Gianluca Galliani parla della lotta scudetto la prossima stagione: «Io considero i campioni d’Italia i favoriti, lo era l’Inter l’anno scorso e ora vale lo stesso per il Milan. Chiaro che dopo aver concluso la passata stagione con una distanza così minima, Milan e Inter siano un passo avanti rispetto gli altri. Quest’anno ci sarà più lotta, soprattutto per il quarto posto con la Roma che si è rinforzata e il Napoli che sta lavorando bene. La Juventus è sempre la Juventus, non si può non considerarla. Mi sembra che sta per iniziare un bel campionato».

IL MERCATO – Galliani parla nello specifico del mercato di entrambe le squadre: «Cosa manca? Sicuramente la partenza di Kessié lascia qualcosa, da capire se il Milan ha intenzione di sostituire il calciatore con un titolare. Sono curioso di capire che tipologia di centrocampista andranno a prendere. In difesa, invece, sono abbastanza sereno. L’Inter al momento è una squadra pronta e competitiva, forse va aggiunto un difensore centrale ma l’Inter di oggi è ultra-completa, forse hanno fin troppi giocatori in avanti. Bisogna vedere da quello che si legge quello che succederà con i vari Skriniar e Dumfries perché i giudizi potrebbero cambiare».