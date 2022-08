Perisic c’è nella prima col Tottenham, ma non dal 1′: motivo chiaro

Ivan Perisic inizia ufficialmente quest’oggi la sua nuova avventura con la maglia del Tottenham, dopo aver lasciato l’Inter in estate a parametro zero. Il croato non è però partito dal primo minuto contro il Southampton, a causa della forma fisica post-infortunio.

IN PANCHINA – Antonio Conte porta Ivan Perisic in panchina, ma non lo fa debuttare dal primo minuto. Il motivo è presto detto: il croato è ancora in fase di recupero dopo l’infortunio rimediato nel finale dello scorso campionato contro la Sampdoria, la sua ultima partita con la maglia dell’Inter. Proprio il tecnico lo aveva confermato qualche giorno fa (vedi articolo), lasciando intendere che non sarebbe stato rischiato. Un’arma comunque in più da mandare in campo, nel caso le cose dovessero complicarsi per il Tottenham in questo debutto stagionale contro il Southampton.