Conte, che attacco: «Io resto dove mi dicono la verità. Odio i bugiardi»

Antonio Conte è intervenuto nella prima conferenza stampa della stagione, in vista dell’esordio in Premier League del Tottenham contro il Southampton. L’ex tecnico dell’Inter si è espresso duramente rispondendo alla domanda sulla sua relativamente breve permanenza nei precedenti club che ha allenato. Un commento, poi, su Ivan Perisic.

ONESTÀ – Duro attacco di Antonio Conte, che ha svelato il motivo della sua relativamente breve permanenza nei club allenati prima del Tottenham (Inter compresa): «Prima di tutto devo trovarmi bene in una squadra. A me piace chi è onesto. Se mi dici una cosa, poi la devi rispettare. Non mi piace chi mi dice una cosa e poi nel corso della stagione o dopo uno o due anni cambia versione. Se non sei onesto, con me non duri molto. Odio le bugie e i bugiardi».

RECUPERO – Conte ha poi parlato delle condizioni di Ivan Perisic, arrivato in estate dall’Inter dopo un infortunio a fine campionato: «È normale fare fatica a tornare al massimo della forma dopo un infortunio serio. Sinceramente sono sorpreso perché gli ci è voluto meno tempo del previsto per recuperare. Siamo contenti, ma allo stesso tempo dobbiamo dargli il tempo di tornare al 100%. Lo conosco bene e sono sicuro che sarà un grande acquisto per noi».