Inter Women, prosegue la preparazione: nerazzurre oggi in campo

Prosegue la preparazione per l’Inter Women in vista della prossima stagione. Le nerazzurre – dopo la vittoria di ieri in amichevole contro il Parma (vedi articolo) – sono scese in campo per l’allenamento odierno.

PREPARAZIONE – Prosegue il lavoro dell’Inter Women di Rita Guarino, in vista della prossima stagione. Le nerazzurre sono scese in campo oggi per un allenamento, niente riposo quindi dopo l’amichevole disputata (e vinta per 0-2) ieri contro il Parma. Le nerazzurre sono attese ora dalla tournée negli Stati Uniti, che farà di fatto entrare nel vivo la preparazione prestagionale delle giocatrici.