Frey: «Giusto Handanovic titolare. Inter può entrare nella storia»

L’ex portiere di Fiorentina e Inter Sebastian Frey ha parlato in collegamento su Radio Sportiva della finale di Coppa Italia di questa sera.

FINALE – Frey ha detto questo su Fiorentina e Inter: «Nel campionato c’è qualcosa di paradossale, a fasi alterne e non lineare. Entrambe però hanno fatto un percorso ottimo in Europa e in Coppa Italia, si giocheranno due finali importanti. L’Inter sulla carta è più forte, nel cuore spero in un’impresa per la Fiorentina. Vorrebbe dire vincere un trofeo dopo tanti anni e riportare gioia a Firenze. A inizio stagione non ero d’accordo su Handanovic titolare, Onana lo avrei messo da subito per la tranquillità di entrambi. È doveroso e meritato la chance a Samir, da capitano si gioca la finale e potrebbe alzare l’ultimo trofeo in carriera. Handanovic giocherà molto bene, è stato protagonista all’Inter per tanti anni».

BILANCIO – L’ex portiere ha poi continuato: «Ci pensi alla finale di Champions League, è la finale e la competizione per eccellenza. Inconsciamente tutti vorrebbero già essere lì, io credo che nella testa dei calciatori ci sia un pensiero anche stasera. L’Inter può entrare nella storia. Inzaghi è stato molto sottovalutato, alla Lazio ha fatto cose importanti e ho sempre visto che non c’è mai stato grande amore nei suoi confronti. Oggi ha tanti meriti, ha continuato a lavorare e non ha mai fatto grandi casini per le critiche. Tolto lo Scudetto perso ha vinto tanti trofei, è in finale di Champions League ed è in linea coi parametri. Non c’è bilancio negativo. Si è meritato la conferma, i nerazzurri sono sul tetto d’Europa e sono tornati tra i grandi».