Perché Fiorentina-Inter di Coppa Italia è la finale più difficile per Inzaghi

Fiorentina-Inter assegnerà un trofeo nazionale e non sarà certo solo l’antipasto prima delle finali internazionali in calendario. Inzaghi arriva a giocarsi un’altra Finale di Coppa Italia in carriera ma stavolta lo farà con un peso in più rispetto al passato. E rispetto al collega Italiano

TROFEO IN PALIO – Vincere la Coppa Italia è l’obiettivo dichiarato dell’Inter ma anche della Fiorentina, oggi. La 76ª edizione in programma a Roma non sarà poi diversa dalle altre. L’Inter andrà alla ricerca della sua nona coppa nazionale, la Fiorentina della settima. Due habitué della finale. L’Inter è al suo quindicesimo ultimo atto in Coppa Italia, la Fiorentina all’undicesimo. Migliorare rispettivamente il 57% e il 60% di vittoria in caso di arrivo in finale è la missione di Fiorentina-Inter (vedi probabili formazioni). Una missione che solo uno tra Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano (vedi focus) porterà a termine. Magari non il più bravo ma semplicemente chi la preparerà meglio. I due allenatori, tra i migliori dell’ultima generazione di Coverciano, non si ritroveranno contro per caso. E aver conquistato rispettivamente anche l’accesso alla Finale di UEFA Champions League ed Europa Conference League ne è la conferma. Classe ’76 Inzaghi, classe ’77 Italiano: il futuro è della loro parte, il presente è oggi. Fiorentina-Inter per la storia.

Fiorentina-Inter in Coppa Italia è Italiano vs. Inzaghi

IL PESO MEDIATICO – Vincere una finale non è mai facile. Lo sa bene chi è abituato a giocarle e anche a perderle. Giocare una finale da favorito, però, è la cosa più difficile. Vincerla, in quel caso, è un obbligo più che un obiettivo. Perderla sarebbe un fallimento. Questa è situazione che si vive all’Inter in queste ore. Una situazione destinata a cambiare diametralmente nella prossima finale. Quella di Istanbul. Lì il peso del “dover vincere a tutti i costi” è tutto sul Manchester City di Pep Guardiola (vedi dichiarazioni), che ha già iniziato la pretattica mediatica. In Fiorentina-Inter, invece, non ci sono dubbi: tutti si aspettano che Inzaghi vinca un’altra Coppa Italia. E per farlo dovrà avere la meglio sulla Fiorentina di Italiano. In tanti aspettano il passo falso nerazzurro, in troppi – in caso di previsioni rispettate – sono pronti a ribadire che alla fine la Coppa Italia “è solo una coppetta”. Ecco perché non ci sono dubbi: la Finale di Coppa Italia è più difficile da giocare rispetto alla Champions League. Solo in Fiorentina-Inter Inzaghi ha davvero tutto da perdere.