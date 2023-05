Vanni: «Fiorentina-Inter, sfida a centrocampo. Finale trampolino!»

Vanni spiega come arrivano Inter e Fiorentina alla finale di Coppa Italia. Il giornalista, intercettato da Radio Sportiva, immagina le mosse tattiche di Inzaghi e Italiano. Questo il pensiero di Vanni anche sulla situazione finanziaria della società nerazzurra.

SIMILITUDINI – Franco Vanni introduce la finale di Coppa Italia a poche ore dal fischio d’inizio: «Sia Simone Inzaghi che Vincenzo Italiano hanno saputo sfruttare bene le rose e arrivano in grande forma in un momento della stagione in cui le squadre solitamente annaspano. Inter e Fiorentina hanno saputo smussare le proprie spigolature, lavorando sui punti deboli. Adesso l’Inter quasi non è a più se non il poco ricambio a centrocampo. Le due squadre hanno una forma eccezionale per merito del gruppo e delle rotazioni degli allenatori. Le stagioni di Inter e Fiorentina sembrano quasi una fotocopia, ovviamente fatta la debita proporzione della portata dell’impegno europeo. Inzaghi è stato ingenerosamente criticato dalla tifoseria, dalla stampa e anche da qualcuno all’interno della società. Italiano ha subito la stessa sorte. Ma entrambi sono due allenatori che hanno fatto anche più del lecito. Le finali sono quasi una condanna. Se arrivarci è una cosa grande perderla fa dimenticare di esserci arrivati. È un effetto psicologico assurdo. Dovrebbe essere logico che già arrivare in finale è meritevole. Questa cosa oggi ci sarà meno perché per entrambi gli allenatori non è l’ultima finale dell’anno. Ma vincere a Roma permetterebbe di lanciarsi verso l’avventura europea. Fiorentina-Inter non sarà il punto finale della stagione ma l’ultimo trampolino e questo fa sì che entrambe possano viverla con un po’ più di leggerezza».

Fiorentina-Inter, le mosse dei due allenatori

SFIDA A CENTROCAMPO – Franco Vanni continua a parlare dell’ultimo atto della competizione italiana: «L’Inter di Inzaghi ha fatto delle partite migliori con squadre che giocavano con il 4-2-3-1, come ad esempio col Milan. Ma il modo di interpretare il modulo di Italiano è diverso rispetto a quello di Pioli. La Fiorentina è più equilibrata. Immagino che Inzaghi con qualche adattamento possa aver interpretato la stessa partita contro i rossoneri. Sarà a centrocampo che si deciderà tutto. L’Inter ha un trio forte e rodato però la Fiorentina in mezzo al campo ha grande qualità, con un Castrovilli in forma straordinaria. Il futuro societario? L’Inter grazie alla squadra e all’allenatore ha messo in cassa un sacco di soldi con il percorso in Champions League. Ma nessun tifoso interista è così sprovveduto da immaginare che questi soldi possano essere impiegati subito sul mercato. L’Inter può investire solo una parte di quello che riesce a mettere in cassa perché parte da una situazione finanziaria in cui i contro non tornano. Visto che l’intenzione è quella di ridurre a zero il passivo è realistico pensare che, comunque vada, l’Inter rinvestirà una quota minoritaria di quello che avrà incassato. Ma fino a che avrai un dirigente come Giuseppe Marotta puoi continuare a sperare di vincere trofei senza investire. Lì si vede la qualità del management che è riuscito comunque a tenere il livello molto alto».