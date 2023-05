Fiorentina-Inter, probabili formazioni Finale di Coppa Italia: ecco le ultime novità

Fiorentina-Inter è in arrivo, come da calendario. Questo l’impegno infrasettimanale nerazzurro in programma oggi ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre a partire dalle ore 21:00 si affronteranno presso lo Stadio “Olimpico” di Roma per la Finale di Coppa Italia, partita in sfida secca. Italiano sfida Inzaghi (vedi focus) prima delle due finali internazionali che li vedranno protagonisti. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Inter in Finale di Coppa Italia

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 P. Terracciano; 2 Dodo, 4 Milenkovic, 28 Martinez Quarta, 3 Biraghi ©; 34 Amrabat, 10 Castrovilli; 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 22 Nico Gonzalez; 9 Arthur Cabral.

A disposizione: 31 Cerofolini, 51 Vannucchi; 7 Jovic, 8 Saponara, 15 Terzic, 16 Ranieri, 23 Venuti, 32 Duncan, 33 R. Sottil, 38 Mandragora, 42 Bianco, 72 Barak, 77 Brekalo, 98 Igor, 99 Kouamé.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Diffidati: Igor, Martinez Quarta, Dodo e Amrabat.

Squalificati: –

Indisponibile: 56 Sirigu.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Dubbio in difesa per Italiano, che valuta Ranieri al centro ma al momento Martinez Quarta è in vantaggio. In mezzo al campo più Castrovilli che Mandragora. Arthur Cabral centravanti con Jovic in panchina. Verso la panchina gli ex Duncan e Kouamé.

Fiorentina-Inter probabili formazioni in Finale di Coppa Italia

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 43 Akinsanmiro, 50 A. Stankovic, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Onana, Dimarco, Gosens, Brozovic, Correa, Lautaro Martinez e Lukaku (+ Mkhitaryan).

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 22 Mkhitaryan, 37 Skriniar, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 49 Kamate.

Ultime notizie e ballottaggi: Tutto già definito e pronto per Inzaghi, che difficilmente sorprenderà dal 1′ schierando altri calciatori. Handanovic guiderà i compagni da capitano tra i pali, Onana scalderà i guantoni per Istanbul dalla panchina. Brozovic torna in cabina di regia con Calhanoglu alla sua sinistra, mentre in attacco a Lukaku verrà preferito Dzeko dopo aver rifiatato.

