FOTO – Inter-Milan, Cruz immerso nel nerazzurro: “Sempre insieme a te”

Condividi questo articolo

Inter-Milan si gioca anche fuori dal prato verde, tra i tanti ex che dichiarano sostegno da una parte e dall’altra. Dopo Materazzi (vedi articolo), è il turno di Julio Cruz che su Instagram dedica un messaggio dolcissimo alla sua ex squadra

AMORE – Inter-Milan si gioca anche tra i tanti ex che hanno vissuto il derby di Milano in passato. Tra questi c’è Julio Cruz, ex attaccante tanto amato dai tifosi nerazzurri. L’argentino su Instagram posa accanto alla sua maglia numero 9 e scrive: “Sempre insieme a te. Forza Inter questa sera”.