Napoli schiantato, impresa Lecce con Lapadula! Genoa, Pandev infinito

Il Napoli è il protagonista in negativo del pomeriggio della ventitreesima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso perde malamente al San Paolo contro il sorprendente Lecce di Liverani. Poi anche Genoa-Cagliari e Brescia-Udinese

COLPACCIO – Il Napoli schiantato dal Lecce al San Paolo, è questa la notizia del pomeriggio della ventitreesima giornata di Serie A. La squadra di Liverani va in vantaggio al 29′ con Lapadula. Gli azzurri trovano il pari al 48′ ma poi è ancora Lapadula al 61′ a ristabilire il vantaggio giallorosso. All’82’ arriva anche l’1-3 leccese a firma di Mancosu. Al 90′ il Napoli batte un colpo con Callejon che sigla la rete della speranza che però non basta: 2-3 il risultato finale. Il Genoa batte il Cagliari al “Ferraris” 1-0 grazie alla rete di un infinito Pandev, che al 43′ infila all’angolo beffando Cragno su un tiro cross. Brescia beffato al 92′: la squadra di Diego Lopez va in vantaggio all’81’ con Bisoli ma si fa raggiungere al 92′ da de Paul: 1-1 il finale.