Semplici, Sassuolo fatale: esonero vicino, avanza un ex Inter per la SPAL

Semplici vicinissimo all’esonero dalla SPAL dopo la sconfitta subita in casa contro il Sassuolo (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, un ex Inter è praticamente a un passo dalla panchina del club ferrarese

A UN PASSO – Leonardo Semplici vicinissimo all’esonero dalla SPAL, dove arriverà quasi certamente un ex Inter: “Sempre più Di Biagio per la SPAL, decisa ormai a cambiare l’allenatore Semplici. Già in serata previsto l’arrivo a Ferrara di Gigi Di Biagio: sarà esonerato Semplici, domani il primo allenamento dell’ex CT dell’Under 21″.