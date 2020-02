FOTO – Inter-Milan, l’attesa degli ex protagonisti: la...

FOTO – Inter-Milan, l’attesa degli ex protagonisti: la carica di Materazzi!

Inter-Milan è la sfida più attesa della ventitreesima giornata di Serie A, anche e soprattutto alla luce della sconfitta della Juventus a Verona. Uno dei grandi ex nerazzurri, Marco Materazzi, attende la stracittadina con ansia. Di seguito la sua carica su Instagram

ATTESA – Inter-Milan è la sfida più attesa della ventitreesima giornata di Serie A. È attesa dai tifosi nerazzurri e rossoneri ma anche da quelli della Juventus, che per ovvi motivi di classifica sperano nella sconfitta della squadra allenata da Antonio Conte. Ma c’è un’altra attesa speciale, quella degli ex protagonisti come Marco Materazzi. L’ex difensore dell’Inter su Instagram scrive: “Non vedo l’ora…!”.