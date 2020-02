Serginho: “Inter-Milan, tifo e spero per i rossoneri! Diverso con Ibrahimovic”

Serginho ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” del derby Inter-Milan di questa sera. L’ex esterno sinistro rossonero esalta l’arrivo di Ibrahimovic

INTER-MILAN – Di seguito le parole di Serginho: «Oggi abbiamo una grande partita che si sente tanto a Milano. Il Milan non viene da un momento molto positivo ma il derby è una partita particolare, speriamo bene per stasera. Sono milanista di cuore da piccolino, da bambino. Sinceramente faccio il tifo per il Milan, spero che trovi il suo equilibrio e torni a essere una squadra importante come è sempre stata. Zlatan Ibrahimovic è ancora un giocatore importante che ha ancora tanta voglia di vincere. Sul mercato solo lui e Thiago Silva possono portare questa filosofia vincente. Ibra col suo arrivo in spogliatoio ha portato una spinta in più, vedo una squadra con un atteggiamento completamente diverso da quello dell’anno scorso. Lui è il più preparato del gruppo del Milan per partite così importanti, con la sua esperienza e voglia di vincere può portare un po’ di entusiasmo a tutta la squadra. Spero che possa essere determinante in questa partita».