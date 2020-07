FOTO – D’Ambrosio: “Inter-Fiorentina, un pareggio che ci va stretto”

Condividi questo articolo

Danilo D’Ambrosio commenta su Instagram il pareggio in Inter-Fiorentina di ieri sera. Sfida finita a reti inviolate nonostante un netto dominio dei nerazzurri per gioco e occasioni create

A Danilo D’Ambrosio il risultato di ieri in Inter-Fiorentina va decisamente stretto. Il pareggio a reti inviolate effettivamente non premia i nerazzurri che hanno dominato l’incontro creando numerose occasioni e sono stati fermati solo dai pali e dal portiere viola Terracciano in serata di grazia. Il difensore dell’Inter ha affidato il suo pensiero a un post sul suo profilo Instagram: «Pareggio che ci va stretto».