Padovan: “Conte e il secondo posto? PuÃ² essere un punto di partenza”

Padovan: “Conte e il secondo posto? Può essere un punto di partenza”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan, ospite in studio a “Sky Sport 24”, ha parlato delle dichiarazioni date ieri da Antonio Conte sul secondo posto che sembra non interessare particolarmente al tecnico nerazzurro

PUNTO DI PARTENZA – Padovan non concorda con la posizione di Antonio Conte e ritiene che anche un secondo posto possa essere importante: «Lui dice che gli hanno insegnato a vincere sempre e arrivare secondi è essere il primo dei perdenti. Questa è una stilettata alla mentalità interista che per lui non è cambiata, ma io dico che qualcosa è cambiato. Chi arriva secondo prende la medaglia d’argento, è un bel piazzamento da cui si può partire per arrivare al primo posto. Antonio era abituato a partire sesto o settimo e arrivare primo. Non sempre si ha di fronte una Juventus come questa che nonostante qualche zoppia è stata più regolare, non dico che ha dominato, ma ha controllato il campionato. Per il secondo posto io dico Atalanta, mi sembra anche più vogliosa, Conte con queste dichiarazioni scarica l’ambiente».