Fognini a rischio per amore dell’Inter! Va a Istanbul e salta l’antidoping – SM

Fognini segue l’Inter a Istanbul per la finale di Champions League e becca un richiamo dalla Federazione Internazionale Tennis. Ecco cos’è accaduto secondo Sportmediaset.

RISCHIO – Chi ama l’Inter può rischiare grosso pur di sostenere i colori nerazzurri, proprio come accaduto a Fabio Fognini. Secondo quanto riporta il sito di Sportmediaset, il tennista azzurro e grande tifoso interista ha ricevuto un richiamo ufficiale, il secondo, da parte della Federazione Internazionale Tennis. Il motivo? Il giorno, a inizio giugno, in cui era previsti i controlli antidoping non era presente perché volato a Istanbul per seguire la finale di Champions League dell’Inter. Fognini non ha avvertito l’agenzia mondiale e l’agenzia italiana antidoping dell’assenza, risultando così ingiustificata per i controllori che non lo hanno trovato a casa. Ora il tennista italiano rischia grosso perché con un eventuale terzo richiamo verrebbe considerato positivo al doping.

Fonte: Sportmediaset.it