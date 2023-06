Lukaku, un gol e mezzo in tre minuti! Decisivo in Estonia-Belgio

Nuovo gol di Lukaku con il Belgio, nella partita contro l’Estonia. Anzi: potrebbero essere due, nel caso in cui dovesse essergli assegnato anche il primo come fa per il momento l’UEFA (con qualche dubbio).

A SEGNO – È – per l’UEFA – Romelu Lukaku l’autore del gol del vantaggio del Belgio sul campo dell’Estonia. Al 37′ della partita di Tallinn, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, l’attaccante fino al 30 giugno dell’Inter (in attesa di sviluppi col Chelsea) è andato sul cross di Aster Vranckx e sembra aver anticipato l’avversario. Non è però certa la sua marcatura, anche perché ha esultato poco e niente: possibile sia autogol. È invece tutto di Lukaku il gol al 40′, su cross di Arthur Theate (ex Bologna) con un piatto sinistro da una decina di metri. Belgio che trova l’uno-due in tre minuti contro l’Estonia, con Lukaku grande protagonista in attesa di capire dove giocherà la prossima stagione.