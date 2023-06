Agresti: «Sensi, l’Inter ora deve decidere. Onana? Può starci cessione»

Sensi chiuderà il suo prestito con luci e ombre al Monza il prossimo 30 giugno, poi farà ritorno all’Inter. Sarà uno dei giocatori da valutare in questo mercato, così come Onana che Agresti non dà per certo rimanga.

PRESTITO FINITO – Nel corso di Microfono Aperto, su Radio Sportiva, Stefano Agresti risponde a una domanda su Stefano Sensi: «Lui è in prestito al Monza. C’è da stabilire ora quale sarà il suo destino: è chiaro che il Monza ha molti giocatori da riscattare, Sensi ha disputato una buona stagione ma ora bisogna capire bene quali saranno le decisioni anche dell’Inter. Perché ha avuto anche quest’anno qualche problema fisico, quindi vediamo un attimo quale sarà la decisione anche dell’Inter. Il contratto di Sensi scade fra un anno, può prendere la decisione se rinnovare o cederlo di nuovo. È una situazione tutta da decidere».

CHI IN PORTA? – Agresi si sposta sul mercato già attivo: «Penso che André Onana sia un portiere molto forte, perché ha grande personalità e capacità di giocare con i piedi. Credo che Guglielmo Vicario sia un portiere ottimo, da verificare in porta con una grande squadre che ha altre necessità. Penso che sia una scelta che ci sta da arte dell’Inter, che sarebbe anche intenzionata a fare in caso di cessione di Onana. Raoul Bellanova può andare al Torino, l’Inter ha deciso di non riscattarlo».