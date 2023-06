Asllani gol allucinante con l’Albania! Prodezza clamorosa

Eurogol di Asllani! Il centrocampista dell’Inter ha appena portato avanti l’Albania contro le Isole Faer/Oer, nella partita che si sta giocando a Torshavn per le qualificazioni agli Europei del 2024.

CHE GOL! – Un capolavoro di Kristjan Asllani! Il secondo in dieci presenze con la nazionale maggiore dell’Albania è bellissimo, nonché fondamentale perché vale il secondo vantaggio in casa delle Isole Faer/Oer. Al 51′ ha ricevuto palla a circa venticinque metri a seguito di un calcio d’angolo, ha controllato e battuto in maniera perfetta col sinistro. Traiettoria che sembra radiocomandata, sbatte sulla traversa quasi all’incrocio dei pali e finisce in rete. Pressoché imparabile per il portiere avversario. L’altro gol di Asllani con l’Albania era avvenuto il 19 novembre contro l’Armenia, ma in amichevole.