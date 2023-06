Lukaku-Inter, due considerazioni da fare. Una differenza dal 2022 – Sky

Lukaku è in campo (con gol) in Estonia-Belgio delle qualificazioni agli Europei, ma è chiaro che per l’Inter ciò che interessa è se potrà rimanere anche oltre il 30 giugno. Barzaghi, su Sky Sport 24, segnala una differenza rispetto a un anno fa.

IL CONFRONTO – Marco Barzaghi aggiorna sulla questione Romelu Lukaku: «Ci sono due considerazioni da fare. La prima è che, come l’anno scorso, diventa fondamentale e imprescindibile la volontà del giocatore che dev’essere ferrea di tornare a Milano. L’offerta dell’Inter non è la migliore, altre si fanno preferire. Lukaku dovrà essere alleato dell’Inter, per arrivare a una buona soluzione. La differenza dall’anno scorso, quando c’era Thomas Tuchel, è che bisognava risolvere subito: adesso non è così, il Chelsea ha un’alternativa che si chiama Arabia Saudita. Todd Boehly, presidente del Chelsea, vorrebbe guadagnare dal trasferimento cosa che al momento l’Inter non può. Bisogna capire quanto resisterà Lukaku facendo muro con l’Inter: al momento sì, ma dovremo aggiornare giorno dopo giorno».