Focolari: «Inter, in Champions League pagata una cosa. Ma forte in tutto»

La stagione dell’Inter è più che positiva, con un’unica vera serata negativa: quella di Madrid in Champions League. Focolari torna proprio su questo, a Radio Radio, nell’evidenziare cos’è mancato per la perfezione.

A UN PASSO DALLA GLORIA – Furio Focolari parla di dove l’Inter avrebbe potuto fare di più: «In Champions League ha pagato molto, non qualcosa. Ha pagato molto questo calo degli attaccanti, ma in campionato riesce a sopperire perché porta Federico Dimarco avanti. Poi l’Inter è forte in tutti i reparti e ha i ricambi giusti».

LO STOP – Focolari evidenzia come Lautaro Martinez e Marcus Thuram non segnino da febbraio: «Il fatto che i due big non facciano gol da un mese per altre sarebbe più pesante. Poi, oddio: lunedì l’Inter giocava con l’Empoli, è normale che finisca 2-0. Io credo che il campionato non possa dire più nulla in quella zona della classifica».